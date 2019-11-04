تعرف على أغلي 10 لاعبين في قائمة شوقي غريب للمنتخب الأوليمبي

كشف شوقي غريب عن قائمة منتخب مصر الأوليمبى، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وهم 27 لاعباً هم:

فى حراسة المرمى وعمر صلاح ومحمد صبحى وعمر رضوان ومصطفى شوبير وفى خط الوسط أحمد حمدى وغنام محمد وعمار حمدى وأكرم توفيق وناصر ماهر، وفى خط الدفاع محمود مرعى وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمود الجزار و أسامه جلال ومحمد عبد السلام ومحمد صادق واحمد ايمن وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، وفى الهجوم رمضان صبحى وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وعبد الرحمن مجدى وصلاح محسن وناصر منسى عقب استبعاد محمد محمود للإصابة بالرباط الصليبى مع الأهلي.

ونقدم لكم تقرير بأغلى لاعبي المنتخب الأوليمبي:

رمضان صبحي، صلاح محسن، عمار حمدي، محمد صبحي، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، مصطفي محمد، ناصر منسي، أحمد أبو الفتوح، أحمد ياسر ريان