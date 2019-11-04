تعرف على القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي بأمم أفريقيا

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، عن القائمة النهائية التي سيدخل بها بطوله أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنه، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 والتي ستضم 21 لاعبا.

وجاءت قائمة لاعبي المنتخب الوطني كالتالي:

حراسة المرمي:

عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي

خط الدفاع:

اسامه جلال، أحمد رمضان (بيكهام)، محمود الجزار، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي

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خط الوسط:

اكرم توفيق، ناصر ماهر، غنام محمد، عمار حمدي

خط الهجوم:

رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، احمد ياسر ريان.

فيما شهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين هم مصطفى شوبير، عمر مرموش، ناصر منسى، محمد صادق، أحمد أيمن.