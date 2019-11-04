اتحاد كرة القدم: يقرر تأجيل الجمعية العمومية

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن تأجيل الجمعية العمومية والتي كان من المقرر انعقادها يومي 30، و31 أكتوبر الجاري، حيث أوضح اتحاد الكرة في بيان له اليوم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق وذلك بناءا على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر اقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

يشار ان اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، قد تولي مهمة تسيير اتحاد الكرة، حتى الدورة الأوليمبية في صيف 2020، والجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر الاستقالة، بعد وداع كأس الأمم الإفريقية مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.