مرتضي منصور يعلن توقف بث توقف برنامج «الزمالك اليوم»

صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور،عن انتهاء بث برنامج «الزمالك اليوم» والذي يذاع عبر قناة «الحدث اليوم» لحين إطلاق القناة الجديدة للنادي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرئيس الزمالك، مساء أمس الثلاثاء مع برنامج «الزمالك اليوم»، كما كشف عن موعد افتتاح قناة النادي الجديدة،والذي سيكون يوم السبت الموافق 16 نوفمبر القادم، قائلا: «ده حلم الزملكاوية من زمان وكل الإخوة اللي اشتغلوا معانا سواء في المحور أو في الحدث اليوم كلهم معانا بلا استثناء».

كما أعلن منصور انه سيتم إضافتة اسمين فقط لفريق المحللين، هما نجما الفارس الأبيض السابقان عبد الحليم علي وجمال عبد الحميد، ومن ثم قام بمداخلة أخري بنهاية البرنامج والذي ظهر بها جميع طاقم العمل مع المذيع أحمد جمال،و شكر الجميع.