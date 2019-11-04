شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جنش: الأهلى فاوضنى ولكن اختيارى الدائم التواجد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن تم التفاوض معه من قبل المسئولين فى النادى الأهلى خلال السنوات الماضية، ولكن دائما اختياره الوحيد التواجد داخل الزمالك.

وأضاف محمود جنش خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport "، أنه دائما محب لنادى الزمالك وأنه تلقى أتصال من قبل محمد عبد الوهاب عضو مجلس إداراة الأهلى فى ذلك التوقيت، ولكن تم رفضه والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وأشار محمود جنش، أنه يرغب فى الاستمرار فى فريق الزمالك حتى اعتزال كرة القدم، وهذا الأمر سوف يكون بمثابة حلم يريد تحقيقة.