شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: جنش دائما بجانبى وأنتظر التأشيرة للسفر إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك من أقرب أصدقائه على المستوى الشخصي وأنه دائم السؤال عليه.

وأوضح مؤمن زكريا في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport": "علاقتي قوية مع جنش الذي بعدما علم باصابتي جاء لي المنزل من اجل الشد من ازري ورفع من روحي المعنوية وعندما كنت في المانيا، جاء لي جنش مخصوص على الرغم من انه كان يتواجد في مدينة بعيدة عني ولكن جاء من اجل اخراجي من الحالة النفسية التي كنت عليها، وكان دائما يآخذني للتدريب في الجيم".

وأوضح مؤمن زكريا أنه ينتظر أستخراج التأشيرة الخاصة بالسفر الى أمريكا من أجل استكمال رحلة العلاج الخاصة به.