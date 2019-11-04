شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يتسلم التقارير الطبية الخاصة بلاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، تقريرا طبيا شاملا عن حالة كل اللاعبين، من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق، أوضح خلاله جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبعث حالة الطمأنينة داخل صفوف الفريق، وارتفاع المعنويات بشكل كبير، لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية.

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ويستعد المنتخب الأوليمبى للقاء الافتتاح مساء الجمعة القادمة أمام مالى فى بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر من 8 إلى 22 من نفس الشهر، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وينتقل معسكر المنتخب الأولمبى من العين السخنة إلى القاهرة صباح غد الاثنين، ويؤدى مرانه المسائي علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.