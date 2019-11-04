شكرا لقرائتكم خبر عن جنش باكيا بسبب وفاة والديه: أفتقدهم بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكى محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ومنتخب مصر على الهواء لفقدان والديه. وقال محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت" بعد عرض صور لماكيت والديه المجسم الذى يحتفظ به الحارس فى منزله: أتحدث لهما كثيراً وأفتقدهم بشكل كبير للغاية. Advertisements وتحدث اللاعب عن ابنته تمارا الذى وصفها بوش السعد عليه خاصة وأنه شارك أساسياً فى كأس مصر ونال البطولة وقال إن ابنه أيضاً شقي جداً. ويعاني محمود جنش من الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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