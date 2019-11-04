موعد مباراة الزمالك وجولدى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز الزمالك الخامسة من مساء اليوم الإثنين، موعداً لمواجهة فريق جولدي، على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبى فى بطولة الدورى الممتاز أو المنافسات الأفريقية، حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبى الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.الزمالك يختتم معسكره فى أكتوبر اليوم
ويختتم الزمالك اليوم معسكره المغلق فى مدينة السادس من أكتوبر الذى انطلق يوم الخميس الماضى، وطلب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض خوض لقاء ودى فى ختام المعسكر، حيث سيتوجه الأبيض لخوض مباراة جولدى مساءً على ملعب نادى الزمالك فى ميت عقبة.ميتشو يرغب فى الوقوف على مدى الاستفادة من المعسكر
ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك فى تطبيق الأفكار الفنية والجمل التى عمل على تلقينها للاعبين فى معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبى أو المنافسات الإفريقية مع مازيمبى الكونغولي.
كما يسعى ميتشو من خلال الودية على الوقوف على تحسن الحالة البدنية للاعبى الفريق عقب خوض المران على فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدنى وتأهيلى متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف على مستواهم.
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