شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجولدى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز الزمالك الخامسة من مساء اليوم الإثنين، موعداً لمواجهة فريق جولدي، على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبى فى بطولة الدورى الممتاز أو المنافسات الأفريقية، حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبى الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

ويختتم الزمالك اليوم معسكره المغلق فى مدينة السادس من أكتوبر الذى انطلق يوم الخميس الماضى، وطلب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض خوض لقاء ودى فى ختام المعسكر، حيث سيتوجه الأبيض لخوض مباراة جولدى مساءً على ملعب نادى الزمالك فى ميت عقبة.

ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك فى تطبيق الأفكار الفنية والجمل التى عمل على تلقينها للاعبين فى معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبى أو المنافسات الإفريقية مع مازيمبى الكونغولي.

كما يسعى ميتشو من خلال الودية على الوقوف على تحسن الحالة البدنية للاعبى الفريق عقب خوض المران على فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدنى وتأهيلى متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف على مستواهم.