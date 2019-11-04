شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة: أعمل محاسب بعد رفض مجلس الإسماعيلى دخولى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد صلاح أبو جريشة، إن مجلس إدارة نادى الإسماعيلي لايستحق تواجده فى رئاسة النادى، بسبب فشله فى إدارة الأمور بالنادى، مؤكداً رحيل مجلس إدارة النادى فى أقرب وقت.

وكشف أبو جريشة فى لقائه ببرنامج 7 رياضة عل قناة النيل للأخبار مع محمد عبد الحكم، أنه يعمل حالياً محاسب فى إحدى الشركات بعد رفض نادى الإسماعيلى دخوله النادى وتولى أى منصب فنى.

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وأكد أبو جريشة، أنه يتعرض للاضطهاد الكبير من قبل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الحالي وأن المجلس الحالى فشل في إدارة الأمور داخل نادى الإسماعيلى، وأن المجلس يستعين بأعوانه من الجمعية العمومية للبقاء فى إدارة النادى.

واندهش الكابتن على أبو جريشة خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج من استبعاد محمد صلاح أبو جريشة من أى منصب فني بالنادي بعد مسيرة اللاعب الرائعة مع الدراويش، مؤكداً أن المجلس الحالي يرفض دخول صلاح أبو جريشة النادي بسبب شعبيته الجارفة .