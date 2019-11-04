تعرف على برنامج يد الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير الفنى الإسبانى لمنتخب اليد روبرتو جارسيا عن برنامج المنتخب بالكامل استعدادا لأمم أفريقيا التى تنظمها تونس المؤهلة لأولمبياد طوكيو خلال الفترة من 15 لـ25 من يناير المقبل .

وأكد أن التجمع الأول للمنتخب خلال الفترة القادمة سيبدأ الاسبوع المقبل يومى 10 و11 وسيستمر لمدة يومين أسبوعيا خلال الشهر الجارى وسط مباريات الدوري.

وخلال شهر ديسمبر المقبل ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق يتدرب خلاله المنتخب 5 أيام، على أن يحصل على راحة يومين، وأول مواجهات منتخبنا بعد مواجهتى البرتغال ستكون مع البحرين يومى 16و 18 بالقاهرة.

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وبعدها سيطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل، عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 من شهر يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا الصعبة، وخاض منتخبنا 4 وديات حتى الآن، فاز على المنتخب السعودى الشقيق بنتيجة كبيرة قبل أن يواجه البرتغال سابع العالم فى وديتين بالقاهرة وفاز فى الأولى وخسر فى الثانية.

جدير بالذكر أن قرعة البطولة الأفريقية التى أقيمت فى تونس أسفرت عن لعب مصر فى المجموعة الأولى ومعها منتخبات الكونغو الديقراطية وغينيا وكينيا.

وفى المجموعة الثانية أنجولا الجابون، نيجيريا، ليبيا.. وفى المجموعة الثالثة: تونس والكاميرون وكوت ديفوار وكاب دى فيردي.. أما المجموعة الرابعة فضمت المغرب و الجزائر والكونغو وزامبيا والسنغال..

ويتأهل البطل مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو على أن يتواجد الوصيف فى "ملحق" تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة.