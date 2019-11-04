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الاتحاد الدولى للمصارعة يهنئ كيشو بعد ذهبية بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وقام رئيس الاتحاد بالتقاط الصور مع كيشو بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى، وتوج كيشو بذهبية بطولة العالم بعد الفوز على لاعب بيلاروسيا بنتيجة 9/0 بعدم التكافؤ.

 

وتأهل كيشو إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى، وكان كيشو قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية بالصين وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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