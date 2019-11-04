شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للمصارعة يهنئ كيشو بعد ذهبية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتأهل كيشو إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى، وكان كيشو قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية بالصين وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
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