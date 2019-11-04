شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لم يتم تجديد عقدى مع الزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح محمود جنش أن إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور حريصة على الوقوف بجانبى خلال الفترة الحالية التى أغيب فيها عن التدريب، مشددا على أن الخلاف الأخير انتهى بتوضيح وجهات النظر.
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