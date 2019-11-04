شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لم يتم تجديد عقدى مع الزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

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وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وأضاف محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت" أنه سيقوم بالتوقيع على العقود الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع أمير مرتضى على كل التفاصيل.

وأوضح محمود جنش أن إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور حريصة على الوقوف بجانبى خلال الفترة الحالية التى أغيب فيها عن التدريب، مشددا على أن الخلاف الأخير انتهى بتوضيح وجهات النظر.