جنش: تسببت في خسارة الدوري من الزمالك.. ورفضت عرضًا من غريمه التقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، أنه سبق وأن تلقى عرضًا من النادي الأهلي منذ عدة مواسم ماضية، إلا أنه فضل البقاء مع القلعة البيضاء.

وأشار جنش في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه شعر بعدد من الأمور التي لم يكن يعرفها من قبل بعد تعرضه للإصابة، من بينهما حب لاعبي الأهلي له -على حد تعبيره-.

وقال حارس الزمالك: "الأهلي عرض عليّ ضعف راتبي، وذلك عن طريق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارته السابق، ولكنني رفضت".

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وأكمل: "وقتها كنت لاعبًا حرًا وبإمكاني التوقيع، لكنني تحدثت مع أحمد مرتضى وأبلغته بأنني أريد التوقيع على عقد جديد".

وعن فترة إصابته، فقال جنش: "عندما تعرضت للإصابة شعرت بأمور لم أكن أدركها من قبل، منها حب لاعبي الأهلي لي، وكذلك الاتحاد، وأيضًا جماهير الزمالك".

واختتم: "أنا السبب في خسارة لقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وأعتذر لجماهير الزمالك".