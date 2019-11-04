تصريحات الأحد| السومة يوجه رسالة لمرتضى.. واتحاد الكرة يرد على مدرب أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 3 نوفمبر.

عمر جابر عن الانتقال للزمالك: بيتي.. لكن لا عروض رسمية حتى الآن

تحدث عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك، مؤكدًا أن القلعة البيضاء بيته إلا أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

"سننتقم منهم".. ماذا قال ديسابر عن مواجهة الزمالك؟

أكد الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه هدفه الآن الانتقام من فريق الزمالك بعد الخسارة من الأبيض في كأس مصر.

عمر السومة يوجه رسالة لمرتضى منصور

وجه الدولي السوري عمر السومة، مهاجم اهلي جدة السعودي، رسالة إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قيام الأخير بانتقاد مدرب الفريق السعودي.

جنش يكشف تفاصيل مكالمة صلاح.. وعرض العلاج في لندن

أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، أنه محمد صلاح زميله في منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، تواصل معه بعد إصابته بشهر، للاطمئنان على حالته الصحية وظل على تواصل معه خلال فترة طويلة.

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"العش" يتحدث لمصراوي عن تجربته مع اتحاد بن قردان.. وسبب فشل انتقاله للأهلي

مدافع مميز من ابناء النادي الأهلي لعب للإسماعيلي ووادي دجلة والانتاج الحربي والفحيحيل الكويتي والآن مع اتحاد بن قردان التونسي.

ماني: لا زلت بعيدًا عن ميسي ورونالدو

اعترف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بأنه لا يزال بعيدًا عن منافسة "الوحوش" ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة ويوفنتوس.

اتحاد الكرة ردا على مدرب أسوان عبر فيسبوك: "نفطر ونشوف طلبك"

وجه مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي أسوان، سؤالا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن معرفة منافس الفريق في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشناوي: لمسنا حالة التغيير مع فايلر.. وهدفنا دوري الأبطال

أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي، أن الجميع لمس حالة التغيير مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أن لقب دوري أبطال إفريقيا من حق جماهير القلعة الحمراء عليهم.

الأهلي: لم نُخطر بملعب مواجهة النجم.. والأجانب ينضمون لمنتخباتهم من الإمارات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي لم يتلقَّ أي إخطار بشأن ملعب مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.