النشرة الرياضية.. إصابة عنيفة لجوميز.. والمصري يبلغ دور المجموعات في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 3 نوفمبر.

بالفيديو والصور.. إصابة عنيفة لجوميز.. وانهيار سون بالبكاء

شهدت مباراة إيفرتون وتوتنهام هوستبير لحظىة مأساوية بعد إصابة لاعب وسط "التوفيز" أندريه جوميز على يد الكوري الجنوبي سون صانع ألعاب "السبيرز".

الاتحاد يقترب من ربع نهائي البطولة العربية بفوز على المحرق

نجح نادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على المحرق البحريني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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"كيشو" يفوز ببطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة

حقق محمد إبراهيم "كيشو"، مساء اليوم الأحد، ذهبية بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عامًا للمرة الثانية على التوالي.

بنتيجة 6-0.. المصري يبلغ دور المجموعات في الكونفدرالية

فاز المصري البورسعيدي على كوت دي أور بطل سيشل بهدفين دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية.

بالصور.. الأهلي يستكمل اجراءاته للحفاظ على سرية التدريبات

واصل النادي الأهلي إجراءاته التى بدأها في الموسم الماضي بغلق ملعب التتش من أجل الحفاظ على سرية التدريبات ومواصلة سير العمل داخل الفريق الأول لكرة القدم بمعقله في الجزيرة.