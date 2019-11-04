عمر السومة يوجه رسالة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه الدولي السوري عمر السومة، مهاجم اهلي جدة السعودي، رسالة إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قيام الأخير بانتقاد مدرب الفريق السعودي.

وظهر مرتضى منصور في مقطع فيديو مصور قائلا: " إن شاء الله يهبط بأهلي جدة للدرجة الثانية".

ورد السومة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الكورة مع وليد، على تصريحات مرتضى منصور، والتي أكد خلالها أن الأخير يرئس واحد من أكبر الأندية في الوطن العربي.

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وقال السومة:" مرتضى منصور رئيس نادي كبير في الوطن العربي، في مشكلة مع المدرب كريستيان جروس انا لا أعلم عنها شيء".

وأضاف:" فكرة نزول فريق أهلي جدة إلى الدرجة الثانية صعبة جدا".

وسبق لجروس أن حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشرفين وكأس ولي العهد خلال قيادته للفريق في ولايته الأولى.