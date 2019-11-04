جنش يكشف تفاصيل مكالمة صلاح.. وعرض العلاج في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، أنه محمد صلاح زميله في منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، تواصل معه بعد إصابته بشهر، للاطمئنان على حالته الصحية وظل على تواصل معه خلال فترة طويلة.

جنش كان قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تواجده في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن محمد صلاح تحدث معه هاتفيا للاطمئنان عليه، وعرض عليه مساعدته للعلاج في انجلترا.

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وأوضح، أنه ظل على تواصل معه وأبلغه أنا سيساعده في قدوم الطبيب الذي كان يتولى علاج جنش إلى مصر.

وأشار إلى محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، بذل جهد كبير معه منذ تعرضه للإصابة وظل بجواره حتى تحسنت حالته بشكل ملحوظ.

وأتم تصريحاته:" اتحاد الكرة الحالي والسابق لم يقصر معي في أي شيء سواء من دعم معنوي أو دعم على مستوى توفير العلاج اللازم".