محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز أهداف يوم الأحد 3 نوفمبر. كأس الكونفيدرالية الأفريقية أهداف مباراة المصري وبطل سيشل أهداف مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز Advertisements كأس محمد السادس للاندية الابطال أهداف مباراة الاتحاد والمحرق البحريني الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ايفرتون وتوتنهام

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. ثنائية المصري في بطل سيشل.. وبيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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