بعد صعود المصري وبيراميدز.. تعرف على المتأهلين لمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي مقعدًا في دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد التأهل على حساب كوت دي أور بطل سيشل ويانج أفريكانز التنزاني.

وبالطبع يسعى ممثلان مصر في البطولة الأفريقية الثانية على مستوى الأندية للحفاظ على الدرع بعدما توّج الزمالك بالنسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

وضمن حتى الآن 15 فريقًا الظهور في دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية حيث يتبقى مقعد وحيد بين فريقي جينيراسيون السنغالي وأدجوبي بطل بنين حيث تفوق الأخير في مباراة الذهاب خارج دياره (1-0).

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية، الفرق التي تأهلت إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية:

- اكتساح بركاني

حافظ فريق نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية على حظوظه في المنافسة على البطولة بعد فوز كاسح على فوسا جينيور بطل مدغشقر.

بطل مدغشقر تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون رد إلا أن الفريق البركاني رد في مباراة الإياب بفوز كاسح تحقق بخمسة أهداف دون رد.

فريق مغربي آخر سيتواجد في دور المجموعات وهو حسنية أغادير الذي استطاع مواصلة مشواره الأفريقي بعد الفوز (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- ظهور ليبي ومفاجأة

ضمن فريق النصر الليبي دورًا في مجموعات الكونفدرالية خلال هذه النسخة حيث كان لقاء الذهاب انتهى على ملعبه (2-2) أمام برولين أف سي بطل أوغندا.

بطل ليبيا لم ييأس ونجح في قلب الطاولة في لقاء الإياب بالفوز بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين (4-2).

المفاجأة التي شهدتها هذه النسخة هيّ ظهور فريق بارادو الجزائري بعد الفوز الذي جاء على حساب كامابالا سيتي الأوغندي (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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ومن المقرر أن يظهر ستة أندية عربية في دور المجموعات وهم كالتالي: (بيراميدز والمصري من مصر)، (نهضة البركان وحسنية أغادير من المغرب)، (النصر الليبي)، (بارادو الجزائري).

- انتصارات كاسحة

شهد هذا الدور انتصارات كاسحة فكانت البداية من فريق بيدفيست الجنوب أفريقي بالفوز على يونياو دو سونجو بطل موزمبيق حيث انتهى لقاء الذهاب (2-1) لصالح بطل جنوب أفريقيا قبل أن يحقق الأخير فوزًا عريضًا في الإياب (6-0).

زاناكو الزامبي نجح أيضًا في تحقيق انتصار كاسح بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مرتين، الأولى كانت بنتيجة (3-1) ثم الفوز بنتيجة (5-1) في لقاء الإياب.

فريق دجوليبا المالي نجح أيضًا في الفوز مرتين على حساب فريق إليكت سبورت حيث كان لقاء الذهاب انتهى (1-0) ثم (4-0) في لقاء الإياب.

إنيمبا النيجيري كان من بين الفرق التي حققت الفوز مرتين في الذهاب والإياب حيث انتهى اللقاء الأول بالفوز (2-0) أمام تي إس جالاكسي بطل جنوب أفريقيا ثم الفوز (2-1) في الإياب.

وضمن فريق حوريا الكيني الظهور في البطولة بالفوز على بانداري الكيني بالفوز مرتين (4-2) في المباراة الأولى، و(1-0) في الإياب.

- فوز قاتل

حققت أربعة فرق انتصارات قاتلة لتضمن البقاء في البطولة حيث ضمن فريق سان بيدرو الإيفواري الفوز على بطل غانا أشانتي كوتوكو (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

بطل الكونغو موتيما بيمبي ضمن مقعدًا في المجموعات أيضًا بالفوز على جور ماهيا الكيني (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الفريق الثالث تريانجل يونايتد بطل زيمبابوي نجح في قلب الطاولة حيث كان خاسرًا في الذهاب أمام إف سي نواذيبو بطل موريتانيا ليفوز في الإياب بثلاثية نظيفة.

إينوجو رينجرز النيجيري ضمن مقعدًا أيضًا في مرحلة المجموعات بفوز على كارا التوجولي (2-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.