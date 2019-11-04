‎خناقة وضرب وراء إقالة لجنة حكام الإسكندرية

كشف مصدر في اتحاد الكرة، عن سبب قرار لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، بإقالة لجنة الحكام الفرعية في الإسكندرية برئاسة السيد محمود.
قال المصدر، إن لجنة حكام الإسكندرية اجتمعت لوضع تعيينات حكام مسابقات منطقة الإسكندرية من الحكام الناشئين، وشهد الاجتماع خلافات وصلت إلى حدتبادل الضرب والسباب بين أعضاء اللجنة، وحدثت الواقعة أمام الحكام، مما تسبب في اتخاذ قرار بإقالة اللجنة وتعيين محمد عبد القادر مرسي رئيسًا مؤقتًا لها لحين إعادة تشكيلها.
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