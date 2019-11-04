ليما خارج حسابات الوصل في لقاء اتحاد جدة للإصابة

استقبل الجهاز الفني للوصل بقيادة ريجيكامب نبأً سيئًا قبل ساعات قليلة من لقاء اتحاد جدة غداً، فـي إياب دور ال16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقد تلقي الوصل الهزيمة علي أرضه في مدينة زعبيل بهدفين مقابل

هدف في مباراو الذهاب.كما أكد الجهاز الفني لنادي الوصل الإماراتي غياب فابيو ليما عن مباراة الغد بين الوصل واتحاد جدة السعودي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وأشار الحساب الرسمي للنادي بأن ليما شعر بآلام شديدة في العضلة الخلفية والتي علي آثرها تم الاستبعاد.جدير بالذكر أن نادي الوصل يعاني من النتائج السيئة خلال الموسم الحالي، وذلك عقب تلقيه ثلاثة هزائم في الدوري الإماراتي، كما فاز مرتين وتعادل في مرة ليحتل المركز الثامن برصيد سبع نقاط.