وزير الرياضة: الإسماعيلي له أحقية فى ملكية الإستاد

انتهت الجلسة التى عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة والتى جمعت كلآ من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الذى وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى لمناقشة تطورات الأزمة التى أثيرت مؤخرا حول ملكية ستاد النادى الاسماعيلى و تسليمه لشركة ستادات.

خلال اللقاء قام المهندس ” إبراهيم عثمان ” رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بتقديم بعض المستندات و الأوراق التى تثبت أحقية النادى الاسماعيلى فى ملكية الاستاد وقام بتوضيح بعض النقاط الهامة والتى تسببت فى إتخاذ الوزير

قراره بتسليم ستاد النادى الاسماعيلى لشركة ستادات .

وبناء عليه قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ” تجميد ” قرار تسليم ستاد الاسماعيلى للشركة بعد الاطلاع على مستندات النادى وتوضيحات رئيس مجلس الإدارة لبعض المعلومات التى نقلت للوزير بشكل خاطىء.

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و صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب بأن ستاد النادى الاسماعيلى ملك للنادى و جماهيره ولا يستطيع أحد المساس به مؤكدا دعمه و إحترامه لمجلس إدارة

النادى ولجماهيره العظيمة ، كما أضاف بأن أية أعمال تطوير تتم فى ستاد النادى الاسماعيلى ستكون بالإتفاق مع إدارة النادى وذلك للحفاظ على المستوى المتطور الذى وصل اليه الاستاد بعد بطولة أفريقيا .

ووجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارةالنادى الاسماعيلى الشكر للدكتور أشرف صبحى على دعمه لموقف النادى الاسماعيلى وتجميده للقرار الذى إتخذه مؤخرا وتأكيده على دعم النادى الاسماعيلى وجماهيره فى الحفاظ على حقوقه ممتلكاته .

كما وجه المهندس إبراهيم عثمان الشكر لجماهير النادى الاسماعيلى العظيمة على موقفها ودعمها اللا محدود لمجلس الإدارة فى تلك الأزمة موضحآ أن إلتفاف الجماهير حول موقف مجلس الإدارة كان الداعم والمحرك الرئيسى لجميع خطوات مسئولى النادى .