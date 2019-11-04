الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي يتسلم تقريرًأ طبيًا عن حالة اللاعبين

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، تقريرا طبيا شاملا عن حالة كل اللاعبين، من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق، أوضح خلاله جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة.
وتأكد الجهاز الفني من جاهزية
ويستعد المنتخب الأوليمبي للقاء الافتتاح مساء الجمعة القادمة أمام مالي في بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنة، التي تستضيفها مصر من ٨ إلى ٢٢ من نفس الشهر، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وينتقل معسكر المنتخب الأولمبي من العين السخنة إلى القاهرة صباح غد الاثنين، ويؤدي مرانه المسائي علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.
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