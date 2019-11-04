المنتخب الأوليمبي يختتم معسكره بالعين السخنة

اختتم اليوم المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره بالعين السخنه مساء اليوم بتدريب قوي استعدادا للقاء الافتتاح الجمعة القادمة أمام مالي في بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر من ٨ الي ٢٢ نوفمبر الحالي وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن ينتقل معسكر المنتخب الأولمبي الي القاهره صباح الغد ويؤدي مرانه المسائي علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهره .

جاء مران اليوم في منتهي القوه والاثاره حيث شهد تقسيمه بين فريقين لمدة ساعه علي شوطين اطمأن خلالها

الجهاز الفني علي مدي استيعاب اللاعبين خلال الأيام الماضيه للتدريبات التكتيكية.عقب المران أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضاه عن المستوي الذي وصل إليه اللاعبون بعد انتهاء المرحله الثانيه من الإعداد وقبل الدخول في المرحله الاخيره وانه أصبح لديه ثقه كبيره في اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق الهدف وهو الوصول للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة .وأضاف غريب، أنه علي الرغم من أن المنتخبات المشاركه في البطوله هي منتخبات الصف الأول في أفريقيا وتضم لاعبين محترفين في أكبر الانديه الاوروبيه الا ان ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيره ولاينقصهم الا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود .وعاد شوقي غريب، ليشيد بالتزام اللاعبين داخل المعسكر والالتزام بالتعليمات مؤكدا أن هذا الجيل باذن الله سيكون مستقبل لكرة القدم المصرية.وشدد المدير الفني علي ان المعسكر سيستمر مغلقًا في القاهرة حيث إن الايام القليله القادمة تحتاج تركيز كبير والعمل في هدوء كما حدث في معسكر السخنة.وجدد شوقي غريب المدير الفني دعوته لجماهير كرة القدم المصرية بضرورة التواجد في ستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين وباذن الله سيكون عند حسن الظن.