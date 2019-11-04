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تركي آل شيخ ينشر صورة له مع نجم ريال مدريد بالقاهرة

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نشر تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه ، صورة له مع نجم السابق، الإسباني جوتي، عقب وصوله إلى القاهرة.

وكتب تركي أل الشيخ، على صفحته

الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": " مع أسطورة ريال مدريد، ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهرة ومفاجأة".

ووصل آل شيخ منذ ساعات إلى القاهرة، وتأتي زيارته إلى مصر، بعد أيام قليلة من مصالحته مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث أكد أنه ينوي زيارة رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.

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