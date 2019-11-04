إعادة تشكيل لجنة حكام الإسكندرية

قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسي عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئيس اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها. لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسي عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئيس اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.

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