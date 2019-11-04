بالصور.. الجمباز يكرم الوفود المشاركة فى بطولة الفراعنة الدولية بالغردقة

حرص مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، مساء اليوم على تكريم للمنتخبات والوفود المشاركة ببطولة الفراعنة لجمباز الأيروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر الجاري، فى حفل فني بفندق الإقامة.
وأهدي مسؤولو الاتحاد المصري الهدايا التذكارية والدروع للوفودالمشاركة وميداليات تذكارية لكل اللاعبين المشاركين .
ووجه إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز الشكر للجنة العليا المنظمة للبطولة وجميع اللجان والقائمين على التنظيم والمتطوعين مؤكدا أنهم لم يدخروا وقتا لظهور البطولة بأفضل شكل مما يعكس قدرة مصر التنظيمية الكبيرة والتي ستؤهلنا لاستضافة كبرى الأحداث العالمية خلال السنوات المقبلة.
وشارك في البطولة 179 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول هي "التشيك وإيطاليا وأذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثلا في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.
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