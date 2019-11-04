طلعت يوسف : الاتحاد السكندري لديه طموح للوصول إلى نهائي البطولة العربية

قال طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى ان مباراة الفريق أمام المحرق البحريني كانت قوية وصعبة لان فريق المحرق فريق منظم وقوى ومباراة العودة ستحسم التأهل.

وفاز الاتحاد على المحرق، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب من

دور الـ16 بالبطولة العربية.

وأكد يوسف خلال المؤتمر الصحفى ان اللاعبين تأثروا بوجود الجماهير خاصة وان كثير منهم لم يلعب منذ فترة أمام ضغط الجماهير وتشجيعهم وهو ما أفقدنا

بعض الكرات السهلة.

وتابع يوسف، بأن فريق الاتحاد له طموحات الوصول الى نهائي بطولة محمد السادس العربية ولكن هدفنا اليوم تحقق بأن نبعد فريق المحرق البحرينىً عن شباكنا.

ولفت إلى أن الـ٢٢ يوم القادمين قبل مباراة العودة والسفر للبحرين سندخل معسكر لمدة ٦ أيام ستخوض خلالها مباراة أو اثنين وديتين.