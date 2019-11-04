تقرير | إنتراخت فرانكفورت صانع “كوفاتش” ومُحطمه!

أعلن حامل لقب الدوري الألماني الدرجة الأولى “بايرن ميونخ” عبر موقعه الرسمي، خبر فسخ عقد مدربه الكرواتي “نيكو كوفاتش” بالتراضي بعد يوم واحد من الهزيمة المذلة التي مُني بها أمام فريقه السابق “إنتراخت فرانكفورت” بنتيجة 5-1.

وأشار النادي في بيان إلى أن كوفاتش رحل “بعد الاتفاق” بينه وبين الإدارة بسبب التراجع المخيف في المستوى على الصعيد المحلي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع حاليًا برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال كارل-هاينتس رومنيجه -الرئيس التنفيذي لبايرن- في بيان رسمي “أداء الفريق في الأسابيع الماضية والنتائج التي حققها أظهرت أننا بحاجة إلى إجراء. دخلت في نقاش مفتوح ومهم مع نيكو في هذا الشأن اليوم الأحد ونتيجة لذلك لم يعد نيكو مدربًا لبايرن”.

وتابع رومنيجه “نشعر بالأسف تجاه هذا التطور. أود توجيه الشكر إلى نيكو كوفاتش بالنيابة عن إدارة بايرن لعمله وخاصة بعد فوزه بالثنائية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي”.

وكانت الهزيمة أمام أينتراخت هي الثانية لبايرن هذا الموسم كما تعادل ثلاث مرات.

وسيتولى هانز فليك -مساعد كوفاتش- المسؤولية الفنية بشكل مؤقت في مباراة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء ثم في مباراة قمة البوندسليجا أمام بروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت المقبل، لحين التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد، يتوقع أن يكون أليجري أو مورينيو.

وقال كوفاتش الذي تولى المسؤولية في 2018 بعد فترة مع أينتراخت “ما حدث كان القرار الصحيح، توصلت إلى هذا القرار بعد النتائج والأداء الذي قدمناه مؤخرًا”.

وتابع حديثه “خلال هذه الفترة حققنا اللقب (الدوري) وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية. كان وقتًا جيدًا. أتمنى التوفيق للنادي والفريق في الفترة القادمة”.

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وحقق نيكو كوفاتش شهرته الكبيرة مع إنتراخت فرانكفورت عندما تولى تدريبه في موسم 2016/2015، بعد ثلاث سنوات للنسيان مع منتخب كرواتيا الأول.

واستطاع كوفاتش /48 عامًا/ إنقاذ إنتراخت فرانكفورت من الهبوط في موسم 2017/2016، وفي الموسم التالي تأهل إلى الدوري الأوروبي بفضل تتويجه بلقب كأس ألمانيا 2018، ليتم الاستعانة به في بايرن ميونخ.

ما سبب تراجع بايرن ميونخ؟

يقدم بايرن أداءً متواضعًا هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في الدوري وهو الأسوأ له في العشرة أعوام الماضية، كما اهتزت شباكه بالعدد الأكبر من الأهداف عند هذه الفترة خلال العقد الماضي من الزمن.

وبينما يعتلي صدارة مجموعته في دوري الأبطال بفضل ثلاثة انتصارات من بينها الفوز الكبير 7-2 على توتنهام هوتسبير لم يصل بايرن إلى المستوى الذي ساعده على السيطرة في الدوري في المواسم السبعة الماضية وحصد لقب دوري الأبطال في 2013.

وبافتقاره لخطة هجومية واضحة اعتمد الفريق على أهداف روبرت ليفاندوفسكي لإخراجه من الأزمات إذ هز المهاجم البولندي الشباك 14 مرة في عشر مباريات في الدوري.

ويعاني الفريق على مستوى الدفاع على الرغم من وجود الفرنسيين بنجامين بافارد والمصاب لوكا هرنانديز الفائزين بكأس العالم فيما ما زال فيليب كوتينيو بعيدا عن مستواه.

وجاء كوفاتش كاختيار غير باهظ بعد سلسلة من الأسماء الكبيرة تضمنت لويس فان جال ويوب هاينكس وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام أحد أبرز المرشحين لخلافة كوفاتش.