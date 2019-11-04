مصطفى مراد فهمي: الكاف يواجه انهيارًا حقيقيًا!

كشف السكرتير العام الأسبق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “مصطفى مراد فهمي” عن مواجهة الاتحاد لأزمات مالية خانقة قد توصله إلى حد الإنهيار إذا لم يتم تدارك الوضع الراهن.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال حواره مع برنامج الماتش “التقرير المالي في تاريخ الكاف يتم تقديمه للاتحادات الأهلية في القارة قبل 24 ساعة من الجمعية العمومية، لكن لا أحد علق على ذلك”.

وأضاف “في السنوات الماضية التي عملت فيها مع الكاف، كنا نقيم عشرات الجمعيات العمومية، وكنا نرسل التقرير المالي للكاف إلى الاتحادات قبل بدء الجمعية العمومية بـ 45 يومًا، وليس 30 يومًا”.

وأوضح مصطفى فهمي “في الوقت الحالي يوجد عجز في الميزانية بـ 17 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الكاف، علمًا بأننا كنا نقدم التقارير المالية قبل ذلك بها فائض ويتم سؤالنا عن كل شىء، ولكن الآن لم يعترض أحد على وجود هذا العجز المالي”.

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وزاد “رؤوساء الاتحادات الافريقية المحلية لابد وأن يدركوا حقيقة وجود انهيار داخل الكاف. فترة عيسى حياتو لا تستطيع أن تطلق عليها فترة الفساد، فقد كان في الخزينة 20 ألف دولار عندما تولى المسؤولية، وأنعشها إلى 67 مليون دولار، وعندما رحل كان في الخزينة 130 مليون دولار”.

وأكد مصطفى فهمي خلال حديثه مع قناة صدى البلد في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين “أنا عضو شرفي في الاتحاد الأفريقي، واللائحة تنص على أحقية وجودي بالجمعية العمومية ولم تصل إليّ الدعوة لحضور الجمعية العمومية الأخيرة”.

وأكمل “سألت هل هناك سهو أم مقصود عدم توجيه الدعوة إليّ، وقيل لي أنني غير مرغوب في وجودك”.

وأتم بقوله “لا أحد يعلم من يدير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حاليًا، نرى أحمد أحمد يسافر خارج مصر ولا يتواجد في مقر الاتحاد بصفة مستمرة. هل هي فاطمة سامورا التي تدير؟ طريقة إدارة أحمد أحمد للاتحاد فيها جانب كبير من العوار، ومن المفترض أن تدير اللجنة التنفيذية للكاف، لكن هناك معارضة بهامش دورهم ووضع بعض انصاره في لجنة الطوارئ”.