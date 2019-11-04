مصطفى مراد فهمي يوجه رسالة إلى كل طامع في نقل مقر الكاف من مصر

وجه السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “مصطفى مراد فهمي” رسالة صريحة وواضحة إلى كل مَن يرغب في نقل مقر “الكاف” من مصر، خلال لقاء متلفز صباح اليوم الاثنين 4-11-2019 على قناة صدى البلد.

وقال العضو الشرفي في الجمعية العمومية للكاف “مصطفى مراد فهمي” لبرنامج الماتش “إذا أرادوا نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مصر فعليهم أخذ موافقة أكثر من 3/4 الأصوات في اللجنة التنفيذية، لن يستطيعوا”!.

وأضاف “هل لا تستطيع مصر بعلاقتها الكبيرة والمتشعبة جمع ربع الأصوات على اقل تقدير؟ نقل المقر من مصر مُجرد فزاعة ونحن نصدقها بكل أسف، لكن لا مجال للقلق، فلن يستيطعوا نقل المقر أبدًا”.

وترددت أنباء عن رغبة المغرب في استضافة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ عام 2016، بحجة مساعدتها للملغاشي أحمد أحمد للفوز بالانتخابات الرئاسية للكاف أمام الكاميروني عيسى حياتو.

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لكن مصطفى فهمي نفى تلك الحقيقة، مؤكدًا أن مصر هي مَن تسببت في فوز أحمد أحمد بالانتخابات الرئاسية للكاف.

وأوضح “هناك توجه داخل الكاف باقصاء المصريين أصحاب الأفضلية لانهم على كفاءة كبيرة ويقومون بتوفير السكن والمصاريف، لكن السويسريون هم الأغلبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنسبة 60% من العاملين”.

وواصل “تقليص عدد العاملين في الكاف من المصريين أمر غريب ويؤثر على سير الأمور بطريقة منظمة كما عاهدناها. الموظفون المصريون يتم “التنكيل” بهم، رغم أن مصر هي السبب في وصول أحمد أحمد إلى رئاسة الكاف، بالتالي لابد أن يكون لها الريادة في أروقة الاتحاد”.

وختم بقوله “لا يصح تقليص صلاحيات مصر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتاريخ يشهد على أن مصر من مؤسسي الكاف، أعتقد لابد من تدخل الدولة في هذا الشأن، فمثلما ساهمنا في وصول أحمد أحمد، لابد أن نعرف الشخص الذي سوف يصلح ما افسده”.