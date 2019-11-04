فيديو الأهداف | ميلان ضد لاتسيو في قمة مباريات اليوم بالدوري الايطالي

خسر ميلان بنتيجة 2/1 على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأحد 3-11-2019، أمام ضيفه لاتسيو، في إطار مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى السيري آ.
وفشل رجال المدرب “بيولي” في استغلال سقوط فيورنتينا في فخ التعادل 1/1 أمام بارما لحساب نفس الجولة، من أجل تحسين وضعيتهم في جدول الترتيب العام بالتقدم إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ليبقى الروسونيري في المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة فقط.
أهداف مباراة ميلان ولاتسيو اليوم
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