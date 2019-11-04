اونلاين | الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ميلان ضد لاتسيو اليوم NOW

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يُعاني ميلان كثيراً في الفترة الأخيرة ويقدم نتائج غير جيدة ويتمنى مشجعو الفريق أن يصلح المدرب الجديد جميع نقاط ضعف الفريق ويرى المتفائلون أن الفوز على سبال بهدف نظيف وارتفاع رصيد الفريق إلى 13 نقطة يحتل بها المركز العاشر هي بداية جديدة للفريق بعد تعادله مع ليتشي في الأسبوع الثامن بهدفين لكل منهما قبل أن يخسر في الأسبوع التاسع على يد روما بهدفين مقابل هدف.

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وعلى الجانب الآخر، يحتل لاتسيو المركز السادس في جدول الدوري برصيد 18 نقطة ويقدم آداءً مقبولاً نوعاً ما محلياً على الرغم من خسارته بعض النقاط عقب تعادلات غير متوقعة ولكنهم تمكنوا من الفوز على تورينو برباعية نظيفة بعد فوزهم على فيورونتينا في الجولة التاسعة بهدفين مقابل هدف.

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