رياضة | رد ناري من عمر السومه على مرتضي منصور بسبب جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من عمر السومه على مرتضي منصور بسبب جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي، على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عقب نقد الأخير للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للراقي.

وصرح عمر السومة خلال لقاء ببرنامج وليد فراج المذاع على قناة "إس بي سي" السعودية: "تواصل معي أحد المنتخبات وأحد الأندية الخليجية للتعاقد مع جروس، وأخبرتهما أن كل ما علي أنني سأعطيكما رقمه وفي النهاية هو صاحب القرار".

وأنهي السومه حديثه: "أستاذ مرتضى منصور رئيس نادي كبير بالوطن العربي لا أعرف إذا كان لديه مشكلة مع جروس، ولكن أقول له من الصعب جدًا هبوط أهلي جدة للدرجة الثانية".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد انتقد جروس في تصريحات سابقة أشار خلالها إلى أن مدرب الزمالك السابق سيهبط مع أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية.