رياضة | مصطفى فهمي يعلق على أزمات الكاف: لا تسر عدو ولا حبيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فهمي يعلق على أزمات الكاف: لا تسر عدو ولا حبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب.

وأعلن مصطفى فهمي، عبر قناة صدى البلد: "الوضع في الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب، كان هناك طموحات أن المجلس الجديد يقوم بطفرة في الكرة الافريقية، لكن حدث تراجع خطير وأزمات كثيرة".

وتابع فهمي: "الاتحاد ليس مستمعا جيدا، ولا يطبق غير ما يدور داخل عقله، أو ما يقال ويتوجه اليه، والدليل ماشهدناه من تخبط رهيب هذا العام".

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مصطفى فهمي عن أزمة نهائي الأبطال: رأينا قرارات "غريبة" لم تحدث مطلقا بتاريخ الكاف

وفي سياق متصل أوضح مصطفى فهمي، أنهم رأوا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد.

وأكمل: "رأينا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد، اللجنة التنفيذية اتخدت قرارا لا يخصها تماما".

وإختتم مصطفي فهمي حديثه: "رأينا أمور لم تحدث في تاريخ الكاف خلال السنوات الماضية، رغم عدم وجود تطور في الاتصالات وغيرها".