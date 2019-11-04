رياضة | إسلام عيسى يكشف الفارق بين بيراميدز والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام عيسى يكشف الفارق بين بيراميدز والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسلام عيسى لاعب بيراميدز، أن فريقه يسعى للفوز ببطولة الكونفيدرالية، بعدما نجح في الصعود لدور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

وصرح عيسى عبر فضائية صدى البلد: "لدينا طموح لمواصلة المشوار وحصد اللقب، لدينا لاعبون كبار أصحاب خبرات وتعاهدنا على الفوز بالكونفيدرالية".

وكشف أن الفارق بين المصري وبيراميدز يتمثل في الضغوط الجماهيرية غير الموجودة في بيراميدز حيث إنه لا يوجد من يحاسب اللاعب إلا الإدارة والجهاز الفني، أما في المصري فإن الجماهير دائما ترغب في تحقيق الفوز فقط لا غير.

بيراميدز يكرر فوزه على يانج أفريكانز ويعبر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية