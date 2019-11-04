رياضة | محمد صلاح أبو جريشة : أعمل محاسب بعد رفض مجلس الإسماعيلي دخولي النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح أبو جريشة : أعمل محاسب بعد رفض مجلس الإسماعيلي دخولي النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد صلاح أبو جريشة أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لايستحق تواجده في رئاسة النادي بسبب فشلة في إدارة الأمور في النادي مؤكداً رحيل مجلس إدارة النادي في أقرب وقت

وكشف أبو جريشة في لقائة ببرنامج 7 رياضة عل قناة النيل للأخبار مع محمد عبد الحكم أنه يعمل حالياً محاسب في إحدي الشركات بعد رفض نادي الإسماعيلي دخوله النادي وتولي أى منصب فني

وأكد أبو جريشة أنه يتعرض للإضهاد الكبير من قبل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الحالي وأن المجلس الحالي فشل في إدارة الأمور داخل نادي الإسماعيلي وأن المجلس يستعين بأعوانه من الجمعية العمومية للبقاء في إدارة النادي

وإندهش الكابتن على أبو جريشة خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج من استبعاد محمد صلاح ابو جريشة من اى منصب فني بالنادي بعد مسيرة اللاعب الرائعة مع الدراويش مؤكداً أن المجلس الحالي يرفض دخول صلاح أبو جريشة النادي بسبب شعبيته الجارفة .