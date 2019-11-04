رياضة | المنتخب الأولمبي يختتم معسكره بالعين السخنه.. وغريب يطمئن على اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأولمبي يختتم معسكره بالعين السخنه.. وغريب يطمئن على اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المنتخب الأولمبي إستعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وإختتم اليوم المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره بالعين السخنه، قبل الإنتظام في معسكره الأخير بالقاهرة بداية من غد الاثنين، قبل مواجهة مالي يوم الجمعه القادمة في إفتتاح البطولة علي ستاد القاهرة الدولى.

وتسلم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، تقريرا طبيا شاملا عن حالة كل اللاعبين، من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق، أوضح خلاله جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي

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خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان