رياضة | عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قيام زوجة واحد من نجوم قارة إفريقيا كانت تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي شهير.

زوجة رياض محرز تسهر في ملهى ليلي

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ريتا جوهال زوجة الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي شوهدت يوم 23 أغسطس الماضي تسهر في ملهى ليلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريتا جوهال شوهدت غب هطا الملهى الليلي رفقة ديونتاي وايلدر الملاكم الأمريكي المشهور وهم يشربون الكحول.

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صدمة رياض محرز

وكشفت الصحيفة أن رياض محرز تعرض إلى صدمة كبيرة بسبب معرفته هذا الخبر وخاصة أنه لا يشرب الكحول بسبب قواعد دينه الإسلامي.

مشاركات رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك رياض محرز في 13 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.