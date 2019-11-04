رياضة | خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر خاص للفجر الرياضي اليوم الاحد حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن توقيع بعض العقوبات على لاعبي الفريق منهم التونسي فرجاني ساسي وذلك بسبب تغيبه خلال الأيام القليلة المقبلة عن تدريبات القلعة البيضاء من دون أسباب.

وصرح المصدر الذي رفض ذكر إسمه أن الدولي التونسي رفض العودة إلى مصر قبل فترة التوقف الدولي وأبلغ إدارة النادي بشكل نهائي بقراره حيث سيخوض برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعودته إلى تدريبات منتخب بلاده قبل تصفيات كأس أمم أفريقيا .

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وتفهم المدير الفني الصربي للفريق ميتشو وجهة نظر اللاعب وخضوعه إلى التأهيل مع منتخب بلاده بعد أن علم من الجهاز الطبي أنه يعاني من إصابة قوية في الساق راودته قبل توقف بطولة الدوري وبالتحديد في مباراة المقاولون العرب والتي تمكن فيها الفريق من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف .

ومن المنتظر أن ينتظم ساسي في التدريبات بعد نهاية الإرتباط مع نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي من أجل مساعدة فريقه في إعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد عشرة نقاط بعد أربعة جولات بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في لقاء وحيد .

وتستعد المنتخبات الأفريقية خلال الفترة القليلة المقبلة لخوض تصفيات كأس الامم المقرر إقامتها في عام 2021 بالكاميرون بعد أن حصد المنتخب الجزائري نسخة عام 2019 التي أقيمت في مصر .