رياضة | أخبار الكرة العالمية اليوم الأحد: إقالة مدرب بايرن ميونخ.. إصابة خطيرة لجوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الكرة العالمية اليوم الأحد: إقالة مدرب بايرن ميونخ.. إصابة خطيرة لجوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الأحد 3 نوفمبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة أبرزها إقالة مدرب بايرن ميونخ من تدريب الفريق وإصابة خطيرة لجوميز وغيرها من الأحداث الهامة.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

رسميا.. إقالة مدرب بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد 3 نوفمبر رسميا إقالة نيكو كوفاتيش مدرب الفريق من تدريب النادي بشكل نهائي.

بايرن ينهي التعاقد مع نيكو كوفايتش

وأكد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه قرر إقالة نيكو كوفايتش حيث قال النادي: "البايرن يتفق مع كوفايتش على إنهاء التعاقد".

وجاء قرار نادي بايرن ميونخ بإقالة كوفايتش من تدريب الفريق بسبب النتائج السيئة وترتيب الفريق في الدوري الألماني بالإضافة إلى الأداء الضعيف.

تعرف على سبب غياب نجم توتنهام عن مواجهة إيفرتون اليوم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب غياب نجم نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد 3 نوفمبر عن مواجهة إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن هاري كين غاب عن مواجهة توتنهام وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين تعرض إلى إصابة العضلة الخلفية خلال تدريبات نادي توتنهام أمس السبت استعدادا لمواجهة إيفرتون.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

إصابة قوية لجوميز

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تعرض البرتغالي أندريه جوميز نجم نادي إيفرتون الإنجليزي إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه اليوم ضد نادي توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض جوميز إلى إصابة قوية جدا في الكاحل عقب تدخل قوي من الكوري سون هيونج مين نجم نادي توتنهام ولم يستطع استكمال المباراة ليتأكد انتهاء موسمه مع فريقه.

مورينيو يقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي

يقترب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مورينيو يقترب بشدة من تدريب نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أرسنال أصبح مهدد بشكل كبير جدا بالرحيل عن النادي خلال الفترة القادمة بسبب النتائج والأداء السيئين في الفترة الأخيرة.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

تعرف على العقوبة المتوقعة لسون عقب تدخله العنيف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت 3 نوفمبر عن العقوبة المتوقع أن يتم تطبيقها على الكوري سون هيونج مين نجم نادي توتنهام الإنجليزي.

وقد قام سون بتدخل عنيف على أندريه جوميز لاعب وسط نادي إيفرتون خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن سون من المتوقع أن يتم إيقافه لمدة 3 مباريات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لحصوله على طرد مباشر وتدخله العنيف على جوميز.

ثنائي مفاجأة مرشحين لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن هناك ثنائي مفاجاة لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ خلفا لنيكو كوفايتش.

وكشفت التقارير أن الثنائي هم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق.