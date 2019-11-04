رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان من لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان من لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالى بعدما خسر فريق اى سي ميلان بهدفين لهدف أمام لاتسيو، ليظل الروسينيري في معاناته بالكالتشيو.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان أمام لاتسيو.

1_إمبولي لاعب لاتسيو برصيد 12 هدف

2_روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان برصيد 9 أهداف

3_ موريال لاعب أتلانتا برصيد 9 أهداف

4_ دومينيكو برادى لاعب ساسولو برصيد 7 أهداف

5_ دوفون زاباتا لاعب أتلاننا برصيد 6 أهداف

6_ جواو بيديو لاعب كالياري برصيد 6 أهداف

7_ لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان برصيد 5 أهداف

8_ إيدين جيكو لاعب روما برصيد 5 أهداف

9_ كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس برصيد 5 أهداف

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10_ كريستيان كوامى لاعب جنوي برصيد 5 أهداف

11_ أركاديوز ميليك لاعب نابولي برصيد 5 أهداف

12_ أندريا بيلوتى لاعب تورينو برصيد 5 أهداف

13_ ماركو مانكوسو لاعب ليتشي برصيد 5 أهداف

14_ إليكساندر كولاروف لاعب روما برصيد 4 إهداف

15_ جوسيب إيليشيش لاعب أتلانتا برصيد 4 أهداف

16_ اليخاندرو جوميز لاعب أتلاننا برصيد 4 أهداف

17_ مارتيتيز لاعب نابولي برصيد 4 أهداف

18_ اندرياس كورنليس لاعب بارما برصيد 4 أهداف

19_ الفريدو دوناروما لاعب بريشيا برصيد 4 أهداف

20_ ستيفانو سينسي لاعب انتر ميلان برصيد 3 أهداف.

وكان يوفنتوس قد فاز خلال الجولة الحادية عشر علي فريق تورينو ليحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي بهدف للهولندى ماتياس دى ليخت، وظل انتر ميلان في منافسة اليوفي بعد الفوز علي فريق بولونيا بأقدام البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقائق الأخيرة.