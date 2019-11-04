رياضة | لاتسيو يُسقط ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يُسقط ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق لاتسيو في تحقيق الفوز على فريق ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

لاتسيو يُسقط ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

وسجل إمبولي هدف لاتسيو الاول في المباراة، بينما تعادل باستوس لاعب لاتسيو لميلان بالخطأ في مرماه، واحرز كوريا هدف الفوز ضد ميلان في الدقيقة 83 قبل نهاية المباراة.

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ورفع فريق لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يحل فريق ميلان في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب البطولة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة.