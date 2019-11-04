رياضة | تريزيجية وبكار وريشة وأوربا وكوتا في معسكر الكهرباء للقاء رأس البر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجية وبكار وريشة وأوربا وكوتا في معسكر الكهرباء للقاء رأس البر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بغدادي كمال الدين المدير الإداري لنادي كهرباء الإسماعيلية، عن ضم قيام أحمد سعيد المدير الفني بضم 20 لاعب للسفر لرأس البر والدخول بمعسكر مغلق اليوم الإثنين، استعدادا للقاء رأس البر بالجولة الرابعة من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والذي يقام عصر الثلاثاء بملعب رأس البر بدمياط في الثانية والنصف عصرا.

وشملت القائمة كلاً من : ابراهيم حسين وعاصم عادل في حراسة المرمى، أحمد عاطف (ريشة)، احمد فتحي، محمد بدوي، احمد ابراهيم، أحمد عبد الفتاح (أوربا)، رضا زكريا، محمد بيبو، محمد علاء (بكار)، مصطفي يسري (تريزيجيه)، حازم عماد، عبدالله عبد الرؤوف، أحمد الصغير، محمد العايدي، محمد ياسر، محمد كاريكا، محمد يونس، أحمد صلاح (توتوس(,محمد عباس (كوتا).

يذكر أن الفريق خاض جولتان بدوري القسم الثالث للمجموعة السابعة وتعرض للهزيمة الأولي من بورتو بهدفين لهدف والثانية من سماد السويس بهدفين لهدف وخرج من كأس مصر امام بورتو بضربات الجزاء الترجيحية وعقب الثلاث هزائم قدم رمضان عبدالله المدير الفني لكهرباء الاسماعيلية اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق وتم التعاقد مع احمد سعيد المدير الفني السابق للقناة والذي تولي الإدارة الفنية لكهرباء الاسماعيلية الموسم الماضي في الدور الثاني وكان قال قوسين أو أدني من التأهل لدورة الترقي ولكن الشرقية تأهلت عن المجموعة السابعة

وفاز الاسبوع الماضي في ثالث جولات القسم الثالث علي النوبة السويسي بهدفين لهدف وهذا مع دفع ميمي فريد المدير الفني النوبة بتقديم استقالة.

ويطمح احمد سعيد المدير الفني للكهرباء في استعادة الانتصارات من جديد لاستكمال المسيرة بصعود الكهرباء لترقي القسم الثاني والصعود لدوري الممتاز "ب"