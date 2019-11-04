رياضة | الترسانة يواجه المريخ في صدام ساخن بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه المريخ في صدام ساخن بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، مواجهة هامة، ومرتقبة، على ملعبه، أمام نظيره، فريق المريخ البورسعيدي، في الثانية والنصف من عصر اليوم الإثنين، بالجولة الثالثة، لمنافسات المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

ويدخل الترسانة المباراة برصيد نقة وحيدة، من التعادل في الجولة السابقة خارج ملعبه أمام النجوم، وخسر من قبل من منتخب السويس بهدفين دون مقابل.

وفي الجانب الآخر، يملك المريخ نقطة وحيدة أيضاً، من التعادل مع الزرقا بالأسبوع الأول بهدفين لكل منهما، ثم الخسارة من القناة في المباراة السابقة بهدف نظيف.

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ويتصدر سيراميكا القمة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب السويس، بينما يحتل القناة المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع شبين وبتروجت.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 6 نقاط

2- منتخب السويس 6 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- بتروجت 4 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- كوكاكولا 3 نقاط

7- النجوم نقطتين

8- الزرقا نقطة وحيدة

9- الترسانة نقطة وحيدة

10- المريخ نقطة وحيدة

11- النصر بلا نقاط

12- الداخلية بلا نقاط