الامارات | عمر آل علي يشارك في تصفيات آسيا للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر آل علي يشارك في تصفيات آسيا للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي عمر آل علي، بمعاونة الحكم الدولي المساعد جمعة المخيني، للمشاركة في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة المقررة في فيتنام الشهر الجاري، علماً أن عمر يُعد من الحكام الشباب المميزين، بعدما ظهر بمستوى تحكيمي متطور في الفترة الأخيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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