الامارات | خالد القاسمي: رالي باها أبوظبي فرصة مثالية لعشاق السباقات

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي: رالي باها أبوظبي فرصة مثالية لعشاق السباقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بطل الراليات الإماراتي، الشيخ خالد القاسمي، إن «انطلاق سلسلة وطنية جديدة من الراليات الصحراوية في الدولة يعني أن الوقت أصبح مثالياً للشباب من محبي الرياضة للانخراط فيها الآن»، وذلك بعد إعلان مشاركته في رالي باها أبوظبي، الذي يقام يومي 15 و16 الجاري.

وقال الشيخ خالد القاسمي، الذي يتصدر فئة T1 بفضل فوزه بثلاث من الجولات الأربع الأولى على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ: «تمثل الفعالية المنصة المثالية للراغبين في الانضمام إلى الرياضة في بداياتهم. معظم الفعاليات تقام ليوم واحد، وهي متاحة أمام الدراجات النارية والرباعية والسيارات من فئة T3، ما يجعلها رياضة مجدية للغاية».