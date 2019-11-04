الامارات | سيف علي بطل سباق حتا للترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف علي بطل سباق حتا للترايثلون والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز سيف علي معضد بالمركز الأول في سباق حتا للترايثلون (فئة سبرنت)، الذي أقيم الجمعة الماضية بمشاركة 300 متسابق، وحل محسن حسن آل علي في المركز الثاني، ومحمد الغافري في المركز الثالث.
وعلى صعيد السيدات، فازت لاعبة الترايثلون أسماء الجناحي بالمركز الأول في فئة سبرنت للمواطنين، وجاءت ثالثة في الفئة العمرية من 19 إلى 29 سنة.
أما فئة الناشئين، فشهدت فوز حمدان أحمد بالمركز الأول، وجاء أحمد المري في المركز الثاني، فيما فاز سعيد الحميري بالمركز الثالث.
وكان السباق بدأ بالجري لمسافة 2.7 كلم، وبعدها 750 متراً سباحة، ثم الجري 2.7 كلم للمرة الثانية، ثم ركوب الدراجات لمسافة 20 كلم، والجري لمسافة 430 متراً إلى خط النهاية.
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