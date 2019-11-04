الامارات | لابا يطلب «فزعة» العيناوية للفوز بجائزة الأكثر تأثيراً في توغو

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا يطلب «فزعة» العيناوية للفوز بجائزة الأكثر تأثيراً في توغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، من جماهير فريقه دعمه للمنافسة على جائزة الأكثر تأثيراً في توغو «TTI»، التي تنظمها صحيفة «إكتو توغو» سنوياً، ونشر اللاعب رابطاً عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، طالب من خلاله جماهير العين بمساعدته في المنافسة على الجائزة عبر التصويت له، بعد اختياره ضمن القائمة المصغرة، المكونة من 20 شخصية توغولية.

ولن تكون مهمة لاعب فريق العين سهلة خلال التصويت، إذ إنه ينافس شخصيات مرموقة في المجتمع التوغولي، لكن اللاعب يعول على مسيرته في كرة القدم، سواء مع المنتخب التوغولي أو نادي نهضة بركان المغربي، قبل الانتقال أخيراً لصفوف فريق العين، ومن بين المرشحين في الجائزة فرقة «توفان» الموسيقية، التي تعد الأوفر حظاً للفوز بالجائزة.

ويحظى لابا بتقدير في الشارع العيناوي، الذي يتوقع أن يلقي بثقله في عملية التصويت استجابة لطلب المهاجم التوغولي، الذي يتصدر حالياً ترتيب هدافي دوري الخليج العربي بفضل أهدافه الحاسمة، وآخرها تسجيل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» بشباك اتحاد كلباء في الجولة قبل الماضية.

وانطلق التصويت للمرشحين بصورة رسمية قبل يومين، وسيستمر حتى التاسع من الشهر الجاري، ويمكن التصويت عبر الرسائل النصية أكثر من مرة، بينما مرة واحد فقط عبر الموقع الرسمي للصحيفة، الذي نشره لابا كودجو، وحث فيه متابعيه على التصويت له، حتى يتمكن من الاستمرار في المنافسة على الجائزة التي سيتم الكشف عن الفائزين بها يوم 30 نوفمبر الجاري، بفندق «الثاني من فبراير» في العاصمة التوغولية لومي.